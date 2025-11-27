Детскую поликлинику планируют открыть к Новому году в Кущевском районе

Объект уже построен, закуплено и установлено необходимое оборудование. Сейчас идет процесс сдачи объекта. Вице-губернатор Александр Руденко сегодня осмотрел строящиеся объекты здравоохранения.

Уже скоро в поликлинике планируют принимать до 250 маленьких пациентов. Строительные работы завершили. Осталось получить лицензию и передать объект.

«Для приема детей здесь расширен функционал, которого раньше не было. Физиокабинет, массаж, ЛФК, реабилитация, дневной стационар — это здание позволит нам эти направления расширить и создать для детского населения Кущевского района», — говорит главный врач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.

Современное медучреждение осмотрел вице-губернатор Александр Руденко. Существующая в станице детская поликлиника совмещена со взрослой, людей там всегда очень много. Поэтому новую здесь ждут с нетерпением.

«У нас один из самых больших районов. Здесь 12 тыс. детей, поэтому поликлиника будет очень востребованной, к тому же удобное расположение», — рассказывает глава Кущевского района Илья Гузев.

Для детей и их родителей в трехэтажном здании созданы комфортные условия. В подмогу врачам новейшее оборудование.

«Современный рентген-аппарат делает снимки за считанные секунды и сразу сохраняет их в цифровом формате. Качество изображения позволяет точно диагностировать заболевания, при этом снижена лучевая нагрузка на пациентов. Хранятся и передаются результаты в этот компьютер, можно получить и пленочные рентгенограммы», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

Александр Руденко оценил оснащение поликлиники и отметил, что с таким оборудованием дети смогут получать качественную медпомощь.

«Хорошее помещение, хорошее здание, интересные дизайнерские решения, вопросов нет. Теперь задача — довести этот объект до логического завершения, сдать его, запустить в эксплуатацию, пройти лицензирование, чтобы местные могли получать качественные медуслуги», — подчеркивает вице-губернатор Александр Руденко.

Строят объект в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Здесь будут работать специалисты разных направлений: педиатры, хирурги, травматологи и офтальмологи. Все для того, чтобы жители получали качественное лечение.

