Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» в Анапе отмечает свое 50-летие

«Олимп» в Анапе был открыт в 1974 году. С тех пор школа воспитывает чемпионов по разным видам спорта, сейчас в учреждении их 11 — от гандбола до шахмат.

Юные яхтсмены надевают гидрокостюмы — готовятся к тренировке. Управлять парусом непросто: чтобы удержать равновесие, нужно все время ловить ветер.

«С Геленджика начинаются субтропики. И в летний период немного ветра в южном направлении Краснодарского края, а в Анапе он есть всегда», — рассказывает заведующий отделением парусного спорта центра пляжных и водных видов спорта «Олимп» Андрей Жарчев.

В море выходят около 60 воспитанников школы. Отделение парусного спорта в Анапе открыто три года, но только в 2024 его присоединили к школе «Олимп». Скоро здесь также появится отделение гребли.

«Уже идет строительство водно-грибного канала, на котором порядка 80 детей будут заниматься греблей на каноэ и байдарках», — сообщил директор Центра пляжных и водных видов спорта «Олимп» Константин Стратий.

Спортивная база школы позволяет проводить в Центре соревнования разного уровня. Например, 3 июня гандболисты боролись здесь за титул сильнейшей команды в стране, а завтра, 19 июня, стартует второй этап чемпионата России по пляжному футболу.

Состязания такого масштаба в Анапе пройдут впервые. И все благодаря новому стадиону, который построили в этом году на краевые средства — 75 млн рублей.

«Это первый стадион в стране на морском пляже. Он рассчитан более чем на 1 тыс. 200 мест. Конструкция уникальная: с нее открывается вид на море. Тренировки и соревнования здесь можно проводить 10 месяцев в году», — говорит специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

В холодное время года ребята тренируются в крытом корпусе со спортивными залами. Где бы спортсмены не занимались, они делают успехи. По словам Ольги Чичиновой, она очень гордится своими воспитанниками — она готовит волейболистов. А в «Олимпе» тренер работает уже 18 лет.

«В этом году наши три воспитанницы попали в состав сборной края, которой также я руководила. Заняли третье место. Это достаточно высокий результат. Такой же был в регионе около 10 лет назад», — отмечает тренер центра пляжных и водных видов спорта «Олимп» Ольга Чичинова.