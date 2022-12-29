Детский сад на 160 мест достроили в Краснодаре

Новый детский сад находится в переулке Элеваторном. Это уже четвертый детсад, который построили в Краснодаре в этом году.

«В двухэтажном здании — помещения самих групп, пищеблок, прачечная, медпункт, музыкальный и физкультурный залы. Во дворе сделали веранды, игровые и спортплощадки. Здесь более 60 камер видеонаблюдения и усиленная охранная система — все это отвечает современным стандартам и запросам самих родителей», — написал мэр столицы Кубани в Telegram.

Глава города также отметил, что это достойный пример комплексной застройки — детский сад уже готов, а новые многоэтажки еще строятся. По словам Евгения Наумова, такой подход к развитию территорий наконец стал «золотым стандартом» для Краснодара.

Первых воспитанников в новом детском саду планируют принять во втором квартале 2023 года.

Читайте также: новый корпус детского сада открыли в хуторе Адагум.