Детская художественная школа откроется после капитального ремонта в Кропоткине

Реставрацию учреждения провели впервые за 45 лет. На это по нацпроекту «Культура» выделили 10,5 млн рублей.

По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, в школе заменили все — витражные окна, сантехнику, коммуникации. Особое внимание уделили безопасности — установили пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение. Также на 1 млн рублей из местного бюджета закупили оборудование, мебель и сплит-системы.

«Школе есть чем гордиться. Ее библиотека литературы по искусству насчитывает 4,5 тыс. экземпляров — одна из лучших в крае. Также есть свой выставочный зал, где ежегодно проводят полсотни выставок. Многие работы выпускников вошли в золотой фонд картинных галерей края, страны и мира», — написала Анна Минькова в Telegram.

Замглавы края добавила, что за годы работы учебное заведение выпустило более 3 тыс. человек, которые стали архитекторами, художниками, дизайнерами. Сейчас в школе обучаются живописи около 400 учеников.

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