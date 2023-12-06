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Дети участников СВО на Кубани получат к Новому году по 20 тыс. рублей и сладости

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deti-uchastnikov-svo-na-kubani-poluchat-k-novomu-godu-po-20-tys-rublej-i-sladosti
Дети участников СВО на Кубани получат к Новому году по 20 тыс. рублей и сладости
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такую меру поддержки в Краснодарском крае ввели в 2022 году для семей военных, мобилизованных и добровольцев по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.

К Новому году дети участников специальной военной операции получат по 20 тыс. рублей. Тем, кто получал выплату в прошлом году, дополнительно подавать документы не требуется. Семьям военных, получающих выплату в первый раз, нужно до конца декабря обратиться в ближайшее отделение соцзащиты.

Кроме того, дети участников СВО получат к Новому году сладкие подарки. Их будут раздавать по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил вручить подарки к Новому году детям из многодетных семей.

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