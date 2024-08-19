Десятки фельдшерских пунктов Кубани обеспечили интернетом

Цифровая экосистема МТС организовала для фельдшерско-акушерских пунктов в 17 районах Краснодарского края доступ в интернет. Преимущественно это малые населенные пункты, находящиеся на удалении от районных центров. Станичные фельдшеры получили возможность оказывать более качественную медицинскую помощь на вверенных им территориях.

Доступ к скоростному интернету теперь есть в 30 фельдшерских пунктах, обслуживающих от нескольких десятков до тысячи местных жителей. В самом малом поселении – хуторе Пионер Кущевского района — по данным переписи проживает всего 66 человек. Наибольшее количество фельдшерских пунктов, впервые получивших доступ в интернет, расположено в Кущевском, Апшеронском, Белореченском, Тихорецком и Выселковском районах края.

«Зачастую сеть МТС выбирается лечебными учреждениями, потому что обеспечивает на большинстве сельских территорий максимальный охват и качество связи. Сами фельдшеры отмечают, что стабильный интернет ускорит работу медицинских специалистов с точки зрения постановки диагноза, в принятии решений о госпитализации, будет способствовать обмену опытом. Кроме того, пациенты могут записаться на прием или получить консультацию дистанционно», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.