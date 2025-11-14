Дерматолог Жабоева рассказала, как ухаживать за кожей осенью и зимой

Холодное время года становится суровым испытанием для кожи. Ее нужно защитить от холодного ветра на улице и пересушенного воздуха в помещении.

На что следует обратить внимание, рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Светлана Жабоева. Наиболее уязвимой становится кожа лица. Например, осенью может появиться такое заболевание, как розацеа.

«Оно может быть связано исключительно с холодным ветром и перепадом холодной температуры и теплой, когда вы входите в помещение. Поэтому нужно надевать шапку или платок, или капюшон, чтобы хоть как-то защитить кожу. И надо помнить о наружных средствах в домашнем уходе. Кремы должны содержать больше косметических масел, то есть эмульсию замените на крем, легкий крем замените на более плотный», — рекомендовала Жабоева.

После косметических процедур следует позаботиться об использовании регенерирующих средств и питательных кремов.

Также нужно продолжать пользоваться солнцезащитным кремом. Особое внимание стоит уделить уходу за кожей губ, добавила дерматолог.

«Это могут быть специальные гигиенические помады либо стикеры в виде кремов. А также можно использовать кремы для век на область губ и витаминные капсулы», — рассказала врач.

Кроме того, необходимо позаботиться о коже рук. Осенью обостряются хронические дерматологические заболевания. Такие как экзема, псориаз. Нужно держать руки в тепле и увлажнять кремами, сообщает радио Sputnik.

