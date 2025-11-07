Дерматолог Лачинова рассказала о безопасности косметических процедур для лица

Врач-дерматолог Наталья Лачинова объяснила, насколько безопасны инъекции препаратов для разрушения жировых клеток и другие процедуры, призванные избавить от вторых подбородков и пухлых щек.

По словам специалиста, уколы липолитиков при грамотном подходе не представляют угрозы. При контроле врача можно рассчитывать на мягкий эффект, и весь курс процедур даст хорошие результаты.

При этом массажные техники, по мнению Лачиновой, более опасны. В погоне за красивым овалом лица можно столкнуться с осложнениями. Особенно рискуют женщины с тонкой кожей.

«Массажем возможно получить только лимфодренажный эффект в лучшем случае. А при злоупотреблении массажными техниками или неправильными выполнениями можно запросто растянуть кожу», — предупредила дерматолог.

Эксперт добавила, что массаж не способен обеспечить липолитический эффект, в отличие от специальных препаратов, сообщает радио Sputnik.

