Дерматолог Галлямова рассказала, нужно ли подготавливать кожу к летнему солнцу

К лету повышается интенсивность ультрафиолетового излучения. Чтобы подготовить кожу к солнцу и загару, некоторые начинают посещать солярии.

По словам доктора медицинских наук, дерматолога Юлии Галлямовой, ни один врач не одобрит визита в солярий, поскольку эти процедуры ускоряют старение кожи и считаются одной из причин возникновения онкологии.

«Об этом говорится в научных исследованиях. К сожалению, перед посещением солярия нет обязательной процедуры осмотра кожи дерматологом и нет возрастных ограничений», — сказала специалист.

Медик отметила, что необязательно специально подготавливаться к летнему загару, достаточно в течение года соблюдать основные правила ухода за кожей.

«Есть три золотых правила, которые используются во все сезоны. Это очищение, увлажнение и фотозащита. Меняться может только степень защиты от солнца», — рассказала Юлия Галлямова.

Так, в зимний период подойдут крема с небольшими значениями защиты, а весной и летом при ультрафиолетовом индексе свыше трех требуются средства с SPF не менее 30-50, объяснила дерматолог.

Эксперт добавила, что другим важным условием для поддержания здоровья кожи будет правильное питание.

«Кожа очень «любит» правильные жиры. Это авокадо, орехи, растительное масло. Если вы регулярно будете употреблять эти продукты, кожа будет готова к любому стрессу, одним из которых как раз и является активное солнечное воздействие», — цитирует врача радио Sputnik.

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