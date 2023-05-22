Дерипаска назвал дефолт Минфина США неизбежным

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал изменение кредитного рейтинга долговых обязательств США неотвратимым. По мнению бизнесмена, это может стать причиной дефолта или девальвации доллара.

По его словам, изменение кредитного рейтинга долговых обязательств США «неотвратимо, как и приход зимы после осени».

«А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом долга (на сегодня 32 трлн долларов с текущим дефицитом федерального бюджета США в 1,5 трлн), то серьезная девальвация доллара или замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией. В общем, выбирайте беды сами, что называется», — написал Дерипаска в Telegram.

Он также высказал мнение, что в настоящее время для «российской адмбуржуазии и госкапиталистов» нет альтернативы китайскому юаню и гонконгскому доллару.

Дерипаска считает, что «трудовой» части деловых россиян открыта дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, которые прагматично настроены к налаживанию связей и привлечению в качестве партнеров и инвесторов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вслед за Байденом о дефолте США заговорили банкиры Уолл-стрит.