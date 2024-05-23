Деревянный частный дом сгорел в Сочи, огонь охватил 150 кв. метров
Происшествия
23.05.2024 18:52
О пожаре на улице Саят-Нова в селе Раздольном Хостинского района вечером 23 мая сообщили в соцсетях местные жители.
Видеозапись с места происшествия запечатлела сильное пламя, охватившее крышу двухэтажного деревянного дома.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17:39. Прибывшие на место пожарные установили, что это частный жилой дом. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В 18:07 возгорание локализовали, а в 18:45 пожар полностью ликвидировали.
К ликвидации пожара привлекли три единицы техники и 10 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
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