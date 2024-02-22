Депутаты ЗСК рассмотрят смену статуса Горячего Ключа

Проект краевого закона «О наделении муниципального образования город Горячий Ключ статусом муниципального округа» депутаты рассмотрят 29 февраля.

В пояснительной записке сказано, что поправки в федеральный закон о местном самоуправлении 2019 года установили требования к доле населения, проживающего в городах. А также к площади территории городского округа и плотности населения на его территории.

В настоящее время Горячий Ключ не соответствует требованиям к городскому округу, которые отражены в статье 11 ФЗ от 6 октября 2003 года No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Уточняется, что изменение статуса не будет являться основанием для досрочного прекращения полномочий местных властей.

Законопроект предполагает переходный период, который продлится до 1 января 2025 года. За это время будет принят устав муниципального образования Горячий Ключ. Также приведут в соответствии с уставом наименования местных органов власти и внесут изменения в муниципальные правовые акты, сообщает РБК.

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