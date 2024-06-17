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Депутаты ЗСК приобрели машину скорой помощи для бойцов СВО в Херсонскую область

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputaty-zsk-priobreli-mashinu-skoroj-pomoshhi-dlya-bojtsov-svo-v-hersonskuyu-oblast
Депутаты ЗСК приобрели машину скорой помощи для бойцов СВО в Херсонскую область
Фото t.me/yuriy_burlachko

Очередную партию гуманитарной помощи для бойцов передали депутаты Законодательского собрания Краснодарского края.

В этот раз парламентарии приобрели автомобиль скорой помощи. Машина оснащена современным медицинским оборудованием и прошла техобслуживание.

«Автомобиль отправится для оказания помощи бойцам, выполняющим боевые задачи, в зону специальной военной операции в Херсонскую область. Также нашим защитникам будет передан и другой гуманитарный груз», — написал председатель ЗСК Юрий Бурлачко в Telegram.

Глава кубанского парламента отметил, что такие акции регулярно проходят при участии депутатов всех фракций с начала СВО. Он подчеркнул, что эта работа продолжится до тех пор, пока в ней есть необходимость.

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