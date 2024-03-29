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Депутату ЗСК Владимиру Бекетову исполнилось 75 лет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputatu-zsk-vladimiru-beketovu-ispolnilos-75-let
Депутату ЗСК Владимиру Бекетову исполнилось 75 лет
Фото kubzsk.ru

Заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов 29 марта отмечает 75-летие.

С юбилеем известного политика поздравил мэр Краснодара Евгений Наумов. Глава города оценил вклад Бекетова в развитие региона и его столицы. По словам мэра, депутат много времени посвятил родному региону.

«Стойкости духа и непоколебимой решительности Владимира Андреевича можно только позавидовать! Об этом свидетельствуют его многочисленные награды», — написал Наумов в Telegram.

Глава города пожелал Владимиру Бекетову всегда быть на высоте, успехов, а также крепкого здоровья.

С сентября 1980 года Бекетов работал председателем Успенского райисполкома Краснодарского края, в декабре 1991 года был назначен главой администрации Успенского района.  В конце 1994 года был избран депутатом ЗСК первого созыва.

В 1995 году был назначен первым заместителем главы администрации Краснодарского края, который занимался вопросами развития агропромышленного комплекса, оставаясь при этом депутатом краевого парламента.

С декабря 1995 года по сентябрь 2017 года был председателем Законодательного Собрания на протяжении пяти созывов. С 1996 по 2001 год входил в состав Совета Федерации.  В 2017 году избран членом Совета Федерации от Краснодарского края‍ — представителем Законодательного Собрания.

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