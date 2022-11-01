Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Депутат ЗСК Сергей Орленко: мы достигли хороших результатов в животноводстве, но отдыхать рано

Экономика
01.11.2022 17:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-zsk-sergej-orlenko-my-dostigli-horoshih-rezultatov-v-zhivotnovodstve-no-otdyhat-rano
Видео канала «Кубань 24»

Комитет Заксобрания по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку обозначил приоритеты своей работы в седьмом созыве парламента.

Чем будут заниматься в предстоящую пятилетку, депутаты-аграрии рассказали на выездном заседании комитета в Новороссийске. Один из главных вопросов повестки — реализация краевого закона о виноградарстве и виноделии. Народные избранники отметили необходимость правильного позиционирования продукции местных производителей. Под особый контроль возьмут интернет-торговлю.

«Виноделие и виноградарство — одно из стратегических направлений. Второе, что я бы хотел отметить в текущем созыве, это продолжение работы по животноводству. Мы уже достигли достаточно хороших результатов, но отдыхать рано. У нас еще очень много нерешенных задач и, в первую очередь, это проблема, связанная с племенным делом. И конечно, нам не надо забывать наши стратегические направления, такие как овощеводство, садоводство. Это всегда было таким знаковым для нашего края направлением. Это связано и с импортозамещением и с вопросами личных подсобных хозяйств», — сказал председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку ЗСК Сергей Орленко.

Аграрный комитет обновился почти наполовину. Сейчас в нем семь депутатов. Все имеют опыт работы в отрасли, многие возглавляют ведущие предприятия края. Курирует блок Александр Трубилин. Агропромышленный комплекс — ключевой сегмент в экономике Кубани, поэтому в этом направлении парламентариям предстоит немало работы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В аэропорту Сочи опровергли информацию об очередях и угрозе безопасности пассажиров
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края
  6. Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя
Прямой эфир
Мы в соцсетях