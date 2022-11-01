Депутат ЗСК Сергей Орленко: мы достигли хороших результатов в животноводстве, но отдыхать рано

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Комитет Заксобрания по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку обозначил приоритеты своей работы в седьмом созыве парламента.

Чем будут заниматься в предстоящую пятилетку, депутаты-аграрии рассказали на выездном заседании комитета в Новороссийске. Один из главных вопросов повестки — реализация краевого закона о виноградарстве и виноделии. Народные избранники отметили необходимость правильного позиционирования продукции местных производителей. Под особый контроль возьмут интернет-торговлю.

«Виноделие и виноградарство — одно из стратегических направлений. Второе, что я бы хотел отметить в текущем созыве, это продолжение работы по животноводству. Мы уже достигли достаточно хороших результатов, но отдыхать рано. У нас еще очень много нерешенных задач и, в первую очередь, это проблема, связанная с племенным делом. И конечно, нам не надо забывать наши стратегические направления, такие как овощеводство, садоводство. Это всегда было таким знаковым для нашего края направлением. Это связано и с импортозамещением и с вопросами личных подсобных хозяйств», — сказал председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку ЗСК Сергей Орленко.

Аграрный комитет обновился почти наполовину. Сейчас в нем семь депутатов. Все имеют опыт работы в отрасли, многие возглавляют ведущие предприятия края. Курирует блок Александр Трубилин. Агропромышленный комплекс — ключевой сегмент в экономике Кубани, поэтому в этом направлении парламентариям предстоит немало работы.