Депутат Лантратова рассказала, чем грозит здоровью употребление энергетиков

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Соавтор проекта, депутат Госдумы Яна Лантратова отметила, что следует регулировать торговлю энергетиками, так как они причиняют вред организму. Она добавила, что в таких напитках слишком много сахара, но это не чувствуется из-за ортофосфорной кислоты, блокирующей центр рвоты.

По словам Лантратовой, энергетики негативно виляют на слизистую желудка, могут стать причиной бессонницы, вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также обострить психические и нервные заболевания. Кроме того, Лантратова отметила случаи летального исхода от передозировки энергетиков или употребления их с большим количеством алкоголя.

«Детям лучше вообще не употреблять энергетики. Их организм еще не окреп, сердце находится в состоянии роста. И не исключено, что энергетики противопоказаны им по состоянию здоровья. К этому вопросу стоит относиться серьезно», — цитирует соавтора законопроекта RT.

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