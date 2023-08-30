Депутат Хинштейн опроверг фейк о том, что его не пустили на пляж в Туапсинском районе

Сообщение о том, что главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна не пустили на пляж ФССП «Зеленая долина» появилось в соцсетях 30 августа.

Сообщалось, что санаторий «Зеленая долина» обнес пляж забором и закрыл доступ к нему для местных жителей. Возмущенные несправедливостью люди обратились к депутату Александру Хинштейну, который якобы прибыл в Туапсе и пришел к пляжу в сопровождении полицейских. Однако и их охрана на пляж не пустила, писали в публикации.

Александр Хинштейн сообщил, что информация в публикации является ложной.

«С интересом узнал, что меня не пустили на пляж в Туапсинском районе. К сожалению, не был в Туапсе уже много лет, а в зоне санатория ФССП «Зеленая долина» бывать не доводилось в принципе. Это фейк», — сказал Хинштейн.

При этом он отметил, что прокуратура уже ведет проверку законности ограничения доступа на пляж. Он сообщил, что направлял в ведомство запросы в связи с жалобами граждан.

«Для этого мне лично штурмовать пляжи не требуется», — написал Хинштейн в Telegram.

После реакции Хинштейна публикацию отредактировали. Теперь авторы сообщают, что на пляж не пустили не депутата Госдумы, а «туриста и полицию».

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