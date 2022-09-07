Депутат Госдумы Сергей Миронов встретился в Лабинске с ветеранами ВДВ

Видео канала «Кубань 24»

Депутат Госдумы также увиделся с членами клуба «Юный десантник Кубани».

По словам Миронова, тема патриотического воспитания молодежи для него одна из важных, поэтому он не упустил возможности осмотреть музейные залы Дома боевой славы.

«Я в Москве не видел таких комнат славы, таких музеев, где все можно посмотреть, руками потрогать. Это же очень классно, особенно для мальчишек. И оружие времен Великой Отечественной войны, и современное снаряжение десантников и моряков. Поэтому молодцы, самое приятное впечатление», — сказал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ Сергей Миронов.

Сергей Миронов сам служил в ВДВ, и тем для разговора с юными десантниками было достаточно. После депутат Госдумы вместе с главой Лабинского района возложил цветы к Вечному огню на Площади Победы. Также Миронов посетил парк военной техники.