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Депутат Госдумы Иван Демченко посетил с рабочим визитом Темрюкский район

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-gosdumy-ivan-demchenko-posetil-s-rabochim-vizitom-temryukskij-rajon
Депутат Госдумы Иван Демченко посетил с рабочим визитом Темрюкский район
Фото из соцсетей

В рамках региональной недели парламентарий обсудил в Темрюкском районе особенности развития аграрных предприятий.

По мнению депутата Госдумы Ивана Демченко, залогом успешной работы агропредприятий является получение молодыми сотрудниками знаний от опытных практиков.

«Важная составляющая — работа молодежи и практическое применение знаний», — отметил он в Telegram.

Так, агрофирма «Южная» в Тамани в этом году приняла на практику 45 студентов — механизаторов и агрономов. Им предоставят не только зарплату, но и питание с проживанием. Студенты трудятся помощниками бригадиров и механизаторами в Технопарке предприятия.

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