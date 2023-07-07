Депутат Госдумы Иван Демченко посетил с рабочим визитом Темрюкский район

В рамках региональной недели парламентарий обсудил в Темрюкском районе особенности развития аграрных предприятий.

По мнению депутата Госдумы Ивана Демченко, залогом успешной работы агропредприятий является получение молодыми сотрудниками знаний от опытных практиков.

«Важная составляющая — работа молодежи и практическое применение знаний», — отметил он в Telegram.

Так, агрофирма «Южная» в Тамани в этом году приняла на практику 45 студентов — механизаторов и агрономов. Им предоставят не только зарплату, но и питание с проживанием. Студенты трудятся помощниками бригадиров и механизаторами в Технопарке предприятия.

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