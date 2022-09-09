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Депутат Госдумы Дмитрий Лоцманов: к выборам нужно отнестись максимально ответственно

Политика
09.09.2022 15:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-gosdumy-dmitrij-lotsmanov-k-vyboram-nuzhno-otnestis-maksimalno-otvetstvenno
Видео канала «Кубань 24»

Гражданскую активность 9 сентября проявили действующие парламентарии краевых и федеральных органов законодательной власти.

Так, депутат Государственной Думы Дмитрий Ламейкин пришел заполнить бюллетени в краснодарскую школу на улице Изобильной. Он отметил удобство трехдневного голосования.

«Сегодняшние выборы должны быть особенно насыщены вниманием жителей, потому что это формирование регионального парламента. Региональный парламент у нас эффективно работает, формирует нормативную базу края, выступает с инициативами на федеральном уровне», — сказал Дмитрий Ламейкин.

Дмитрий Лоцманов подчекнул, что к выбору будущих парламентариев необходимо отнестись максимально ответственно.

«Я уверен, что депутаты, за которых мы сегодня проголосуем, будут порядочными, честными, трудолюбивыми людьми и поведут наш край вперед», — отметил Дмитрий Лоцманов.

Также в первые часы выборов проголосовал Герой России Евгений Шендрик. Депутат ЗСК пожелал кубанцам заранее изучить список кандидатов, чтобы быть уверенными в эффективности работы нового состава Законодательного собрания края.

«Мы строим свое общество и проявляем самосознательность, в том числе политическую. Я отвел своего ребенка в садик и пошел голосовать для того, чтобы наш Краснодарский край процветал, и чтобы все ветви власти работали эффективно. А для этого нужно их выбрать», — сообщил депутат ЗСК Евгений Шендрик.

На Кубани 9 сентября открылось около 3 тыс. избирательных участков. В крае проходят сразу 102 кампании.

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