«Мы иного не ожидали, потому как знаем Константина Федоровича как достойного человека, который бок о бок прошел с нашим лидером Владиславом Ардзинба не один этап тяжелейших испытаний нашего народа. Считаем крайне важной встречу с вами для обсуждения текущей ситуации в абхазо-российских отношениях и донесения истинной позиции абхазского народа по всему спектру вопросов», — говорится в ответном письме оппозиционных партий Абхазии.
Депутат ГД от Сочи намерен встретиться с абхазской оппозицией в конце сентября
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин собирается встретиться в Абхазии с представителями оппозиции с 27 по 30 сентября.
Ранее общественные организации республики высказали недовольство после критики Константина Затулина депутата РА Кана Кварчия и слов об ответственности отдельных абхазских представителей власти за приостановку Россией выплат в Абхазии и предложили парламентарию встретиться. Затулин согласился и в своих соцсетях сообщил о том, что приедет в соседнюю республику сразу после заседаний Государственной думы на следующей неделе.
«Если ваше желание обсудить происходящее останется в силе, встреча состоится. Принимаю к сведению то, что сказано в вашем заявлении от 8 сентября: «Еще раз повторяем, Республика Абхазия и народ Абхазии были и остаются надежным другом, союзником и стратегическим партнером Российской Федерации». Надеюсь, это не просто никого ни к чему не обязывающая фраза, каких было много в последнее время», — написал Константин Затулин в своем Telegram-канале.
Российский парламентарий подчеркнул, что он боролся за признание и поддержку Абхазии, но сейчас справедливость по отношению к России и ее гражданам поставлена под сомнение в самой республике. С этим связана приостановка с 1 сентября российских социальных выплат в Абхазии.