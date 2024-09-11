Депутат ГД от Сочи намерен встретиться с абхазской оппозицией в конце сентября

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин собирается встретиться в Абхазии с представителями оппозиции с 27 по 30 сентября.

Ранее общественные организации республики высказали недовольство после критики Константина Затулина депутата РА Кана Кварчия и слов об ответственности отдельных абхазских представителей власти за приостановку Россией выплат в Абхазии и предложили парламентарию встретиться. Затулин согласился и в своих соцсетях сообщил о том, что приедет в соседнюю республику сразу после заседаний Государственной думы на следующей неделе.

«Если ваше желание обсудить происходящее останется в силе, встреча состоится. Принимаю к сведению то, что сказано в вашем заявлении от 8 сентября: «Еще раз повторяем, Республика Абхазия и народ Абхазии были и остаются надежным другом, союзником и стратегическим партнером Российской Федерации». Надеюсь, это не просто никого ни к чему не обязывающая фраза, каких было много в последнее время», — написал Константин Затулин в своем Telegram-канале.

Российский парламентарий подчеркнул, что он боролся за признание и поддержку Абхазии, но сейчас справедливость по отношению к России и ее гражданам поставлена под сомнение в самой республике. С этим связана приостановка с 1 сентября российских социальных выплат в Абхазии.