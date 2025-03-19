Денис Плужный: если мошенники взяли на вас микрозаем, сначала поменяйте паспорт

Гость программы «Хорошее утро» — адвокат Денис Плужный.

Пять лет назад Денису Плужному пришло письмо от микрокредитной организации, на конверте был указан номер телефона. Позвоним по нему, у адвоката стали спрашивать паспортные данные, которые, как известно, никому нельзя сообщать. Не выдав данные, он положил трубку.

Спустя время Денису пришло еще три подобных письма, но уже от других микрокредитных компаний. И выяснилось, что те слали ему «весточки», так как какие-то мошенники знали его паспортные данные и оформили на него четыре микрозаема.

О том, что делать в таких ситуациях, как дать бой мошенникам с юридической точки зрения и кто может помочь в этой борьбе, рассказали в «Хорошем утре».