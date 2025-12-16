Денис Остапенко: в каждом доме должен быть огнетушитель

Гости программы «Детали» — заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Денис Остапенко, главный внештатный комбустиолог министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий ожоговым отделением ККБ №1 им С.В. Очаповского Сергей Богданов, ведущий инженер отдела по ремонту и обслуживанию газового оборудования АО «Краснодаргоргаз» Александр Букреев.

За месяц на Кубани произошло 529 пожаров, при которых погибли 15 человек. Впереди Новый год, многие уже готовятся, украшают дома гирляндами, покупают пиротехнику, зная, что это небезопасно. Чтобы праздник не обернулся трагедией, напомнили правила пожарной безопасности — в программе «Детали».