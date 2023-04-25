Денис Мантуров: важно продолжать наращивать мощности вагоностроительной отрасли на Кубани

Реализацию инвестпроекта по модернизации Армавирского машиностроительного завода обсудили вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров и вице-губернатор Кубани Александр Руппель на краевом стенде в рамках выставки «Иннопром: Центральная Азия».

Выставка проходит с 24 по 26 апреля в Ташкенте в Узбекистане. На стенде Краснодарского края представлена продукция машиностроения, химпрома, промышленности производства стройматериалов и других промышленных отраслей.

Стенд Кубани осмотрел Денис Мантуров, он оценил результаты восстановления вагоностроения в Краснодарском крае. Вице-губернатор Александр Руппель сообщил о том, что для возобновления производства на площадке Армавирского машиностроительного завода создали Завод стальных конструкций «Кубань». Объем капиталовложений в проект составил 210 млн рублей. Благодаря этому кризисную ситуацию на предприятии удалось разрешить.

«Сегодня на новом производстве работают более 170 специалистов, созданы опытные образцы грузовых вагонов. Буквально на днях получили сертификаты на них и запускаем в серию. До конца года предприятие намерено произвести порядка 500 единиц такой продукции», — рассказал замглавы региона.

Благодаря краевой поддержке края завод закупил новое оборудование. В перечень продукции войдут крытые вагоны, вагоны-платформы, грузовые тележки. В ближайшие два года на предприятии планируют выпустить около 1,7 тыс. вагонов и более 3,1 тыс. тележек. Также в планах — запуск производства контейнеров для перевозки грузов по морю, металлоконструкций пролетных строений для пешеходных переходов, железных и автодорог. С выходом на проектную мощность штат завода расширится до 300 сотрудников.

Денис Мантуров высоко оценил результаты проведенной работы. Глава Минпромторга России отметил, что важно наращивать мощности вагоностроительной отрасли. Он напомнил, что для развития промышленности на уровне федерации и на региональном уровне предусмотрен комплекс мер господдержки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», машиностроительный завод в Армавире — единственный на Юге России завод по производству грузовых вагонов после нескольких лет простоя возобновил работу. У предприятия-банкрота появился инвестор. Завод модернизируют и возобновят производство железнодорожного подвижного состава — тележек, платформ, вагонов различной модификации. Завод будет производить качественную инновационную продукцию с увеличенным сроком службы. Инвестиции в реализацию проекта составят 210 млн рублей.