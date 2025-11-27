Денис Головков: битва между маркетплейсами и банками — это конкуренция

Гости программы «Детали» — эксперт АНО «Свои финансы», предприниматель Денис Головков, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, психолог Юлия Габерштейн.



Покупатели и продавцы сейчас ждут — чем закончится битва банков и маркетплейсов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. Конфликт между банками и гигантами сферы онлайн-торговли сейчас на пике. Возможный запрет маркетплейсам устанавливать скидки при оплате картами дочерних банков может лишить покупателей выгоды.