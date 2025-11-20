Денис Федосов: мой персонаж пьесы «Родительский день» внутренне похож на меня

Гости программы «Хорошее утро» — актер «Одного театра» Денис Федосов и режиссер, актер Молодежного театра ТО «Премьера», автор проекта «Театральный квартирник» Андрей Новопашин.

В студию программы актеры пришли вместе с одним из необычных актеров спектакля — цветком в горшке по имени Саша. Они поделились историей создания дуэтного спектакля «Родительский день», рассказали о связи между актером и его персонажем на сцене и раскрыли подробности о подготовке к премьере.