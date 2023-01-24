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Деньги с карты, рыба и икра: житель Динского района обокрал отца и сбежал в Краснодар

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dengi-s-karty-ryba-i-ikra-zhitel-dinskogo-rajona-obokral-ottsa-i-sbezhal-v-krasnodar
Деньги с карты, рыба и икра: житель Динского района обокрал отца и сбежал в Краснодар
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

С заявлением о краже в полицию станицы Динской обратился местный житель. Он рассказал, что с его банковской карты пропала крупная сумма денег, а из дома исчезли коробка с красной рыбой и контейнер с икрой кеты.

Общий ущерб мужчина оценил в 235 тыс. рублей. По подозрению в краже полицейские задержали 19-летнего сына потерпевшего. Выяснилось, что парень через мобильное приложение в телефоне отца перевел себе 177 тыс. рублей, забрал рыбу и икру, а затем скрылся.

Продукты подозреваемый продал на рынке. После этого он уехал в Краснодар, где потратил все деньги.

На молодого человека завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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