День здоровья 24 августа проведут в Щербиновском районе

Акция проходит на Кубани каждую неделю, а всего с начала 2024 года провели уже 32 Дня здоровья. Участие в них приняли порядка 125 тыс. человек.

К акции в рамках Недели профилактики рака легких присоединится и Щербиновский район. Как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края Андрей Сахаров, сейчас эта болезнь — лидер по смертности среди всех онкологических болезней.

«Рак легких также находится на втором месте по распространенности. Вдыхание табачного дыма и его заменителей — главная причина его появления. Еще большую опасность представляет сочетание курения с употреблением алкоголя, так как это в разы увеличивает возможность развития рака», — рассказал он.

Так, 24 августа на базе поликлиники станицы Старощербиновской (улица Красная, 69) откроют Посты здоровья. В них каждый желающий с 8:00 д 12:00 сможет проверить зрение и сердце, провести экспресс-анализ для определения общего холестерина в крови, измерить артериальное давление и сатурацию, сделать рентген и маммографию. С собой нужно взять только паспорт и полис ОМС.

Акция проводится по нацпроекту «Здравоохранение» и направлена на борьбу с хроническими неинфекционными заболеваниями.

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