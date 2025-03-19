День Северского района прошел на телеканале «Кубань 24»

В Северском районе активно развивается производство различных товаров как крупной, так и малой промышленности. Всю самую интересную информацию о муниципалитете показали 19 марта в эфире телеканала «Кубань 24».

В районе создают минеральный порошок, продукты деревообработки, а также ремесленные изделия. Здесь расположены два крупных нефтеперерабатывающих завода — Ильский и Афипский. Муниципалитет показывает высокие результаты в сельском хозяйстве.

«Развиваются предприятия, которые занимаются севом различных культур, соответственно здесь и подсолнечник, и кукуруза, естественно пшеница, и иные культуры, и плодовоовощные, и малина, те культуры, которые на территории нашего края распространены», — отметил и. о. главы Северского района Дмитрий Малов.

Активно в районе развивается и туризм. Здесь гости могут посетить фермы с различными животными. На территории муниципалитета созданы винодельни, туристам предлагают не только дегустировать вина, но и увидеть процесс их создания. А для тех, кто ценит отдых на природе, созданы несколько точек глэмпинга.

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