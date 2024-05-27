День предпринимателя «Время первых» провели на Кубани

Спортивные состязания и открытый диалог для бизнес-сообщества края организовал Центр «Мой бизнес». Проект реализовали по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Время первых» — площадка для поиска решений и обмена опытом в формате командобразующего тренинга.

В Краснодарском крае зарегистрировано порядка 306 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, рассказала заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани Татьяна Гончарова.

«Многие активно используют услуги Центра «Мой бизнес», первыми узнают о мероприятиях, тимбилдингах, мастер-классах, принимают в них активное участие», — добавила она.

День предпринимателя важный праздник, отметила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. По ее словам, регион всегда готов оказывать поддержку бизнесменам.

«Приятно видеть сплоченность бизнес-сообщества Кубани. Надеемся, что те, кто провел этот день вместе с нами, получили необходимый заряд энергии, вдохновились и готовы покорять новые вершины», — подчеркнула Пистунова.

Мероприятие в Горячем Ключе собрало бизнесменов-получателей господдержки, партнеров и команду центра «Мой бизнес». В течение дня проводились спортивные состязания и образовательный блок.

Подробнее о проектах Центра «Мой бизнес» и мерах государственной поддержки для МСП Кубани можно узнать на специальном сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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