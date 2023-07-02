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В День Петра и Февронии в Краснодаре поженятся 160 пар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/den-petra-i-fevronii-v-krasnodare-pozhenyatsya-160-par
В День Петра и Февронии в Краснодаре поженятся 160 пар
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

День семьи, любви и верности, он же День Петра и Февронии пользуется огромной популярностью у влюбленных в качестве даты свадьбы.

В Краснодаре заявления на регистрацию брака 8 июля в разные отделы ЗАГС подали 160 пар.

Наибольшее число влюбленных выбрали для церемонии «Екатерининский зал» — 60 пар. В Западном ЗАГСе распишутся 34 пары, в Прикубанском — 25, в Карасунском — 22 пары. В ЗАГС Центрального округа подали заявления 19 пар, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на региональное управление ЗАГС. 

Кроме того, Туристско-информационный центр Краснодара 8 июня приглашает на экскурсии по двум главным храмам города. Познавательная прогулка начнется в 10:00 у Собора святого Александра Невского. Записаться можно по телефону 8(861) 218-97-77 или на сайте.

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