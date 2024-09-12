День памяти князя Александра Невского отметили на Кубани

День небесного покровителя кубанского казачества и Кубанского казачьего войска отметили в Краснодарском крае 12 сентября. В краснодарском соборе, освященном в честь этого святого, сегодня прошла особенная служба.

В праздник здесь молились Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Василий и казаки. На службе побывала и специальный корреспондент «Кубань 24» Александра Шпакова.

«Певчие на клиросе вместе со священниками и прихожанами возносят молитвы великому русскому князю Александру Невскому, ведь сегодня престольный праздник войскового собора. Рядом молятся казаки и гражданские — кто-то за здравие товарищей, а кто-то просит защита у покровителя православных воинов перед отправкой на СВО. Но все вместе молятся за нашу победу», — говорит журналист.

Войсковой собор кубанского казачества построен в честь Александра Невского неспроста: великий князь вошел в историю как выдающийся полководец, спасший Русь от нашествия немецких и шведских рыцарей. Образ святого князя вдохновлял на подвиги как военных Российской империи, так и советских солдат, победивших нацизм.

Сегодня наследники героев продолжают дело предков, исповедуя принцип, заложенный много веков назад Александром Невским: «Не в силе Бог, но в правде».

«Князь за всю свою жизнь одержал множество побед и не знал поражений. Кубанские казаки — продолжатели тех заповедей, того настроя князя Александра Невского. Сейчас наши казаки на фронте не жалеют ни себя, ни врага точно так же, как и наши предки, как и Александр Невский», — рассказывает заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На СВО добровольцы доказали, что казак — это не затерянная во времени архаика, а реальное служение Богу и Отечеству. Сейчас более 7,5 тыс. представителей Кубанского казачьего войска находятся в зоне боевых действий. Около 2 тыс. из них отмечены государственными наградами, а также медалями Луганской и Донецкой народных республик.

Торжественную службу в соборе провели митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий и настоятель храма протоиерей Иоанн. Как говорят духовенство и казаки, борьба на передовой невозможна без силы духовной, а победить зло в мире — невозможно без победы над ним в своей душе.

«Жизнь дана, чтобы познать Бога и с Богом приобрести Царство Небесное. Да помолимся Александру и Даниилу, чтобы они придали нам дух крепости», — говорит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Завершилось праздничное богослужение крестным ходом. В нем приняли участие как прихожане, так и прохожие, которые присоединились к процессии, узнав, какой сегодня важный день для православных христиан.