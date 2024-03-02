День открытых дверей прошел в Краснодарском президентском кадетском училище

В мероприятии приняли участие 1 тыс. 200 человек. В числе гостей были будущие воспитанники, их родители, представители казачества и муниципалитетов края.

Гостям представили учебно-материальную базу, места для занятий спортом, провели экскурсии по территории и образовательным кластерам. Также им рассказали об основных направлениях подготовки. В актовом зале прошла встреча с командованием училища во главе с Геннадием Барковским, возглавляющим его с июля 2013 года.

«Свыше 780 воспитанников обучается в стенах Краснодарского президентского кадетского училища, которое занимается подготовкой обучающихся к военной и иной государственной службе. В числе приоритетных направлений обучения — спортивное, физико-математическое и лингвистическое. Благодаря использованию современных образовательных технологий и непрерывному педагогическому обучению, выпускники имеют возможность продолжать образование в лучших военных и гражданских высших учебных заведениях нашей страны, получают соответствующую подготовку, чтобы стать настоящими защитниками Отечества», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

В кадетском училище используют современные образовательные технологии. Особое значение придается информационно-коммуникационным. Одна из особенностей работы училища —единство основного и дополнительного образования. Обучение направлено на развитие интереса к познанию и творческих способностей учащихся, формирование самостоятельной жизненной и мировоззренческой позиции, укрепление здоровья и физическое развитие, самосовершенствование, подготовку к служению Родине.

В 2024 году личные дела начнут принимать с 15 апреля. Прием документов продлится до 30 мая. С 1 по 15 июля начнутся вступительные испытания. Они продлятся два дня в очном формате. Они включают в себя медицинскую комиссию, психологическое тестирование, экзамены и сдачу спортивных нормативов. С начала учебного года за парты сядут 140 воспитанников в соответствии с Указом Министра обороны России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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