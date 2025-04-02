День Кущевского района прошел 2 апреля на телеканале «Кубань 24»

Традиционную рубрику «День района» провели в рамках программы «Детали». В течение всего дня ведущие рассказывали о достижениях самого северного муниципалитета Кубани.

Кущевский район входит в десятку самых промышленно развитых муниципалитетов Краснодарского края. Для устойчивого и дальнейшего роста у ведущих отраслей района есть все возможности. В нем активно действует сектор малого и среднего предпринимательства. Много достижений в промышленности и сельском хозяйстве.

«У нас очень развита промышленность, помимо того, что мы сельскохозяйственный район. Валовой муниципальный продукт в 2024 году у нас составил 67,3 млрд рублей. Мы заняли третье место по темпам экономического развития среди 44 муниципалитетов Краснодарского края за 2024 год», — отметил глава Кущевского района Илья Гузев.

Кущевский район — один из самых больших сельскохозяйственных муниципалитетов Кубани. К примеру, за прошлый год его аграриям удалось собрать почти 528 тыс. т зерновых колосовых и зернобобовых культур.

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