День греческой культуры провели в Геленджике

В культурном центре «Старый парк» в Кабардинке отметили День греческой культуры — часть фестиваля «Античное наследие России».

Формат вышел насыщенным и продуманным: Русское географическое общество поддержало инициативу, а организаторы сделали ставку на живой контакт с историей, без лишнего пафоса, но с уважением к корням.

Сцену украсило выступление ансамбля греческого танца «Эльпида» — получилось ярко, динамично и очень по-домашнему, словно зрителей на пару часов перенесли на площади Эллады.

Для гостей подготовили экскурсии по парку, мастер-классы по древним ремеслам, лекции и интерактивные программы.

