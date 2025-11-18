День греческой культуры провели в Геленджике
Культура
18.11.2025 09:16
В культурном центре «Старый парк» в Кабардинке отметили День греческой культуры — часть фестиваля «Античное наследие России».
Формат вышел насыщенным и продуманным: Русское географическое общество поддержало инициативу, а организаторы сделали ставку на живой контакт с историей, без лишнего пафоса, но с уважением к корням.
Сцену украсило выступление ансамбля греческого танца «Эльпида» — получилось ярко, динамично и очень по-домашнему, словно зрителей на пару часов перенесли на площади Эллады.
Для гостей подготовили экскурсии по парку, мастер-классы по древним ремеслам, лекции и интерактивные программы.
Читайте также: в Краснодаре заложили камень будущего парка Русского географического общества.