Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

День греческой культуры провели в Геленджике

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/den-grecheskoj-kultury-proveli-v-gelendzhike
День греческой культуры провели в Геленджике
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

В культурном центре «Старый парк» в Кабардинке отметили День греческой культуры — часть фестиваля «Античное наследие России».

Формат вышел насыщенным и продуманным: Русское географическое общество поддержало инициативу, а организаторы сделали ставку на живой контакт с историей, без лишнего пафоса, но с уважением к корням.

Сцену украсило выступление ансамбля греческого танца «Эльпида» — получилось ярко, динамично и очень по-домашнему, словно зрителей на пару часов перенесли на площади Эллады.

Для гостей подготовили экскурсии по парку, мастер-классы по древним ремеслам, лекции и интерактивные программы.

Читайте также: в Краснодаре заложили камень будущего парка Русского географического общества.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях