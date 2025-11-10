День донора пройдет в двух районах Краснодарского края
Подобные акции проходят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты краевой Станции переливания крови приедут в Павловский и Тбилисский районы, чтобы провести акцию по добровольному донорству крови. Мероприятие проведут в рамках Всероссийской тематической недели.
Мобильный комплекс будет работать:
- 11 ноября — ст. Павловская, ул. Первомайская, 14;
- 15 ноября — ст. Тбилисская, ул. Красная, 24.
Донорство помогает не только пациентам, нуждающимся в переливании крови, но и самому донору, рассказала заместитель руководителя станции переливания крови Виктория Базнамина.
«Сдача крови стимулирует обновление клеток организма, улучшает работу иммунной системы, а обязательные анализы перед процедурой позволяют следить за состоянием здоровья», — добавила специалист.
Для участия в акции при себе необходимо иметь с собой паспорт и СНИЛС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
