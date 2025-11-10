День донора пройдет в двух районах Краснодарского края

Подобные акции проходят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты краевой Станции переливания крови приедут в Павловский и Тбилисский районы, чтобы провести акцию по добровольному донорству крови. Мероприятие проведут в рамках Всероссийской тематической недели.

Мобильный комплекс будет работать:

11 ноября — ст. Павловская, ул. Первомайская, 14;

15 ноября — ст. Тбилисская, ул. Красная, 24.

Донорство помогает не только пациентам, нуждающимся в переливании крови, но и самому донору, рассказала заместитель руководителя станции переливания крови Виктория Базнамина.

«Сдача крови стимулирует обновление клеток организма, улучшает работу иммунной системы, а обязательные анализы перед процедурой позволяют следить за состоянием здоровья», — добавила специалист.

Для участия в акции при себе необходимо иметь с собой паспорт и СНИЛС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также: в профилактических акциях центра СПИД поучаствовали более 8 тыс. жителей Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.