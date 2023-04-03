Дело об отравлении 123 детей в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер передали в суд

Инцидент произошел 6 августа 2021 года. Дети ехали на поезде в оздоровительный лагерь, но в ходе поездки они начали жаловаться на симптомы отравления.

Прибывшие к поезду врачи осмотрели детей и приняли решение о госпитализации.

В ходе следствия установили, что официант и повар вагона-ресторана знали, что у них норовирусная инфекция, но не предупредили об этом работодателя. Кроме того, директор ресторана не обеспечила соблюдение санитарных норм и не организовала проверку здоровья персонала — это привело к массовому заболеванию детей.

Для расследования создали следственно-оперативную группу и провели следствие в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону, Москве и Мурманске. Потерпевшими признали 123 ребенка от 7 до 17 лет и 8 взрослых. Всего провели более 140 судмедэкспертиз.

В отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана завели уголовное о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Обвинительное заключение утвердили, уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 августа 2021 года в больницы Белореченска и Апшеронска с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали 20 детей. Число госпитализированных пассажиров поезда Мурманск — Адлер на следующий день возросло до 56. Детей доставили в три больницы в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах.