Дело экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой рассмотрят все-таки в Краснодаре

Верховный суд России отклонил жалобу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой на изменение подсудности.

Уголовное дело в отношении Золотаревой рассмотрит Первомайский районный суд Краснодара, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу ВС РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», слушание по делу Золотаревой должно было состояться в Кировском районном суде Ростова-на-Дону. Однако прокурор с этим не согласился, поскольку у обвиняемой есть связи в судебной системе региона. В результате уголовное дело передали в Четвертый кассационный суд в Краснодаре.

Кроме Золотаревой, фигурантами дела стали еще четыре человека: заместитель экс-судьи Татьяна Юрова, бывший начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочный представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов.

Все они обвиняются в передаче и получении взяток за вынесение определенных решений по гражданским и уголовным делам, а также за изменение мер пресечения на более мягкие.

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