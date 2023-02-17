Делегация Посольства Боснии и Герцеговины в РФ впервые посетила Кубань с официальным визитом

Возглавил дипломатическую миссию чрезвычайный и полномочный посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджия.

Делегацию приняли глава Кубани Вениамин Кондратьев и мэр Краснодара Евгений Наумов. В ходе серии встреч стороны обсудили намерения по укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. А также по развитию международных гуманитарных отношений, вплоть до подписания соглашения о побратимских связях между Краснодаром и городом Баня-Лука, столицей Республики Сербской.

Делегация возложила цветы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Краснодаре. Дипломаты почтили память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

После этого дипмиссия провела встречу с ректором Михаилом Астаповым и студентами КубГУ. В ходе мероприятия подчеркнули важность активизации работы по обмену студентами и преподавателями, лучшими учебными программами и курсами. Такая работа будет способствовать проведению совместных научно-практических конференций, а также установлению партнерских отношений между образовательными учреждениями двух стран.

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По инициативе Фонда развития Краснодарского края, Сербской диаспоры в Краснодаре, администрации региона и Совета молодых депутатов Красноармейского района состоялся визит делегации на экспортно-ориентированные предприятия региона. Дипломаты посетили предприятия АО «Орехпром», ООО «Газтехника», ООО «Краснодарский компрессорный завод», осмотрели инновационное производство и продегустировали кубанскую продукцию. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, перспективы поставок кубанского оборудования на балканской рынок и реализации совместных промышленных проектов в Боснии и Герцеговине.

В завершение визита посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджия провел рабочую встречу с председателем Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александром Ткаченко. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия в торгово-экономической сфере и подчеркнули важность подписания соглашения о взаимодействии между ТПП Республики Сербской и Кубани. Иностранная делегация пригласила предпринимателей региона принять участие в инвестиционном форуме в Баня-Луке в текущем году.

Гендиректор краевого Фонда развития, муниципальный депутат Илья Шакалов рассказал на встрече о планах провести Дни Краснодарского края в Республике Сербской при поддержке посольства Боснии и Герцеговины в РФ, КубГУ и экспертного сообщества в сентябре 2023 года.

«Господин посол рассказал о планах правительства Боснии и Герцеговины по открытию института Почетного консула в Краснодарском крае, а также об открытии шоу-рума, дегустационно-демонстрационного павильона, Краснодарского края в Республике Сербской. Там будут представлены предприятия и организации региона, возможности образовательных учреждений Кубани и будут проходить международные культурные события. Кроме того, Желько Самарджия подчеркнул важность строительства Российско-Сербского православного храма имени Святого Саввы в краевой столице», — сказал Илья Шакалов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чрезвычайный и полномочный посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджия отметил, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве в сферах культуры и экономики.