Делегация Кубани приняла участие в инфраструктурном конгрессе в Москве

Десятый конгресс «Российская неделя государственно-частного партнерства» проходит на площадке технологического кластера «Ломоносов».

В рамках мероприятия обсудят взаимодействие бизнеса и власти при реализации проектов, развитие инструментов финансирования и процессов подготовки проектов, а также изменения в законодательстве. Помимо этого, на конгрессе рассмотрят вопросы внедрения принципов ESG в инвестиционно-строительные процессы и повышения стабильности запускаемых проектов. В мероприятии участвуют представители министерства экономики Кубани, администрации Краснодара, Новороссийска и Анапы.

«Сегодня Краснодарский край активно реализует проекты в сфере государственно-частного партнерства. Участие в конгрессе позволит делегации региона получить новые знания, которые позволять в дальнейшем улучшить взаимодействия органов власти с концессионерами, что приведет к повышению качества реализации проектов», — подчеркнул замминистра экономики Краснодарского края Данил Богданов.

Сейчас на Кубани реализуют 70 проектов в сфере государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций этих проектов составляет свыше 129 млрд рублей, в числе которых 108 млрд — частные. Также рассматривается вопрос реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства на сумму более 350 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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