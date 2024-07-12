Делегация Кубани на выставке «Иннопром» подписала соглашения на 6,7 млрд рублей

Итоги работы делегации Краснодарского края на международной промышленной выставке в Екатеринбурге подвел Вениамин Кондратьев.

«Большинство соглашений, заключенных нашим регионом на «Иннопроме», касаются развития высокотехнологичных производств и промышленной инфраструктуры. Индустриальный парк создают в Армавире, промтехнопарк – в Кропоткине, развивают межрегиональный агропромышленный кластер «Юг». В целом подписали четыре крупных соглашения общим объемом порядка 6,7 миллиарда рублей. Запуск производств в промпарках и промтехнопарках, а также в Северском районе даст региону порядка 900 рабочих мест, обеспечит выпуск новой высокотехнологичной промышленной продукции», – рассказал губернатор.

В частности, на выставке заключили соглашение о строительстве технологической линии по производству органобентонита. Это загуститель, который на сегодняшний день не выпускают в России и странах ближнего зарубежья.

На площадке промкластера «Юг» наладят кооперацию по выпуску новых моделей сельхозтехники. В промтехпарке Кропоткина будут выпускать запасные части и комплектующие для техники АПК, а также для оборудования сахарной, лесозаготовительной, горнодобывающей промышленности.

Подписано соглашение о запуске промпарка «Русская Промышленная Корпорация» в Армавире, где будут производить не только новые модели грузовых вагонов, но и развивать производство лакокрасочной продукции и металлоконструкций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.