Делегация Краснодара доставила гуманитарную помощь в зону СВО

Специальный груз доставили в одну из краснодарских именных воинских частей по поручению мэра Евгения Наумова.

Военным в зону проведения специальной военной операции доставили электрогенераторы, мототехнику, радиостанции и другую технику.

«Наш город шефствует над этой воинской частью, мы помогаем нашим бойцам, привозим то, что, по мнению командиров, послужит приближению долгожданной победы», — сказал первый вице-мэр Краснодара Дмитрий Васильев.

Он добавил, что власти краевого центра ведут активный диалог с семьями участников СВО и помогают им в решении различных вопросов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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