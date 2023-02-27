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«Делают периодически тяп-ляп»: мэр Краснодара раскритиковал работу по восстановлению дорог после разрытий

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/delayut-periodicheski-tyap-lyap-mer-krasnodara-raskritikoval-rabotu-po-vosstanovleniyu-dorog-posle-razrytij
«Делают периодически тяп-ляп»: мэр Краснодара раскритиковал работу по восстановлению дорог после разрытий
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На совещании в мэрии 27 февраля обсудили вопрос восстановления дорог после того, как ресурсоснабжающие организации проводят земельные плановые и аварийные работы.

«По непонятной для меня причине наши сетевые компании делают периодически тяп-ляп — асфальт уложили, тротуары сделали, а уже после этого начинается ремонт труб. Такого быть не должно. Работы на сетях надо вести либо до, либо параллельно с дорожным ремонтом. При этом работать надо на качество, а не на количество», — возмутился мэр Евгений Наумов.

В свою очередь замглавы города Владимир Архипов отметил, что в Краснодаре всем организациям доводится информация о необходимости координации работ по проектированию и реализации проектов.

«Но проанализировав всю ситуацию, выходит, что несмотря на это, в городе остается большое количество недоведенных до конца разрытий. В процентном соотношении все не так плохо — на прошлый год из 1 тыс. 162 работ не восстановлено всего 185, это 16%. Но это мы еще видим цифры, а жители и гости города видят только ямы и плохие дороги», — уточнил Архипов.

Глава города поручил в ближайшее время организовать встречу с руководителями ресурсоснабжающих организаций и скоординировать работы по графику, обсудить возможность их объединения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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