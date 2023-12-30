Действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав РФ продлят на 3 года

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, автоматически продлят на три года.

Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ уже вступил в силу.

Инициаторами продления срока водительских удостоверений выступили МВД и Минэкономразвития РФ.

Автоматическое продление прав затронет и водителей, управляющих личными автомобилями, и тех, кто водит машины по работе или для предпринимательской деятельности.

Предполагается, что продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 млн водителей в ближайшие 3 года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами, сообщает пресс-служба МВД России.

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