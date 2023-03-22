Дефицит стройных кадров: в фитнес-клубах Краснодарского края не хватает тренеров

Согласно исследованиям, в России в период с января по февраль число вакансий в сфере фитнес-услуг выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число резюме сократилось на 3%.

Эксперты связывают это с переходом тренеров на онлайн-занятия, тренд на которые появился во время пандемии коронавируса.

По словам вице-президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) по работе с регионами Марины Мандзюк, Кубань также столкнулась с дефицитом кадров в фитнес-отрасли. При этом не хватает не только тренеров — число желающих работать администраторами в фитнес-центрах также сократилось.

«Люди уходят в отрасли, где зарплаты больше. Маржинальность фитнеса снизилась существенно, расходы выросли до 40%, поэтому увеличивать фонд оплаты труда невозможно. На Кубани, в частности в городах побережья, фитнесу невозможно конкурировать с общепитом и отельным бизнесом», — сказала Мандзюк.

В качестве примера она привела Сочи, где в пандемию частный сектор поднял цены на аренду недвижимости в 1,5-2 раза, и иногородние сотрудники не могли снимать жилье, когда фитнес-залы стояли закрытыми.

«Поэтому действительно случился отток, миграционная волна. События 2022 года только усилили это процесс», — цитирует Мандзюк «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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