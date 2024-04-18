Дату основания Екатеринодара — Краснодара изменили в уставе города

Вместо 1 января 1794 года теперь в документах, касающихся времени основания кубанской столицы, укажут период «1793–1794».

Изменения внесли по результатам публичных слушаний и консультаций со специалистами. Поправки поддержали депутаты Гордумы на очередном 73-м заседании под председательством Веры Галушко. Участие в нем также приняли мэр Краснодара Евгений Наумов и прокурор кубанской столицы Александр Лихонин.

В кубанской историографии уже более века ведутся споры по поводу точной даты образования Екатеринодара, отметил замдиректора правового департамента Михаил Димитренко.

«Существуют различные точки зрения, но не будет ошибкой, если в уставе будет предусмотрено, что город Краснодар-Екатеринодар основан казаками в период 1793–1794 годов для защиты южных рубежей России», — цитирует Димитренко пресс-служба администрации Краснодара.

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