Дарья Заякина: соблюдаем баланс между массовым туризмом и охраной природы

Гости программы «Детали» — начальник управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов Краснодарского края Дарья Заякина, член экспедиционного центра Краснодарского отделения РГО, руководитель проекта «Большая Кубанская тропа» Юрий Коваленко, директор ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» Юрий Бахарев.

Интерес к эколого-познавательному туризму растет каждый год. Это было отмечено на круглом столе «Современные подходы в развитии познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях», который прошел в Анапском районе и был посвящен 15-тилетию заповедника «Утриш». Основная тема, которую обсуждали участники программы «Детали», — как развивать туризм так, чтобы он приносил радость и знания, но при этом не наносил ущерба экосистеме.