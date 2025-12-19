Дарья Семендяева: готовим насыщенную культурную программу

Гости программы «Детали» — начальник управления культуры Краснодара Дарья Семендяева, заместитель директора Дворца искусств «Премьера» Ирина Лобанова.

В парках Краснодара торжественно откроют новогодние елки. Праздничные деревья нарядили в Городском саду, Чистяковской роще, на Солнечном острове и в парке 30-летия Победы. С этого дня культурная жизнь краевого центра официально переходит в новогодний формат.

Какие концерты, спектакли и уютные семейные мероприятия ждут краснодарцев в праздничные дни, рассказали в новом выпуске программы «Детали».