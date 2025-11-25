Дарья Хорева: удаление родинок дома может привести к печальным последствиям

Гостья программы «Хорошее утро» — врач дерматолог-онколог Дарья Хорева.



На маркетплейсах начали продавать лазерные ручки для домашнего удаления родинок, папиллом и бородавок. Однако врачи предупреждают, что самостоятельное удаление таких образований чревато в том числе онкологическим заболеванием.

В студии программы «Хорошее утро» поговорили о механизме работы лазерной ручки, о том, почему не стоит удалять родинки в домашних условиях. Обсудили, что надо делать, если обнаружили на теле новообразование.