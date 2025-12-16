Дарья Езеева: на пригородных электропоездах можно путешествовать по краю

Гости программы «Детали» — начальник отдела стратегического развития и взаимодействия со СМИ АО «Кубань Экспресс-Пригород» Дарья Езеева, заместитель генерального директора Центра винного туризма Абрау-Дюрсо Марина Струкова, разъездной билетный кассир Виктория Пашян.

День высоких скоростей отмечается 17 декабря в России. Этого требуют большие расстояния, и железнодорожники всегда стараются обеспечить максимально оперативное движение поездов, особенно по стратегическим и наиболее востребованным направлениям. И 2025 год стал знаковым для компании «Кубань Экспресс-Пригород», продемонстрировав впечатляющие результаты как в масштабах перевозок, так и в развитии инфраструктуры и сервиса.

По итогам года компания перевезла более 20 млн пассажиров, что превзошло общий туристический поток в регионе. Особое внимание уделили одному из самых востребованных направлений — маршруту Сочи — Имеретинский курорт — Сочи. Для обеспечения комфорта и доступности для пассажиров было назначено 26 поездов по этому направлению. Кроме того, с учетом сезонного спроса, планируется назначение дополнительных поездов по маршруту Роза Хутор — Имеретинский курорт — Роза Хутор, что позволит туристам и местным жителям беспрепятственно перемещаться между ключевыми горнолыжными курортами.